Nouveau règlement sur le civisme

À partir du 1er janvier 2026, tous les enseignants du Québec devront être appelés Madame ou Monsieur.
Aucune exception ne pourra être faite pour les personnes non binaires qui demandaient parfois à ce qu’on les appelle autrement.
Écoutez Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, revenir sur ce changement, lundi, à La commission.
«On considère surtout que, dans la relation entre l'enseignant et ses élèves, les mots à utiliser pour avoir une relation qui est respectueuse, ben, ça devrait appartenir à l'enseignant. Et puis, c'est lui qui devrait prendre les décisions dans sa classe.»