Nouveau règlement sur le civisme

À partir du 1er janvier 2026, tous les enseignants du Québec devront être appelés Madame ou Monsieur.

Aucune exception ne pourra être faite pour les personnes non binaires qui demandaient parfois à ce qu’on les appelle autrement.

Écoutez Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, revenir sur ce changement, lundi, à La commission.