Politique provinciale

Les chefs des principaux partis politiques du Québéec sont dans l'eau chaude depuis les dernières semaines.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard résumer tout en musique la situation dans laquelle se trouvent ces politiciens, lors de sa chronique du dimanche.
«Legault, il s'en va dans les balados, il raconte des histoires de famille, puis il pleure, puis il essaie de rejouer dans les mêmes films. On va attaquer les médecins, puis les syndicats, puis il essaie que ça lève. Il va au balado d'Olivier Primeau, il essaie d'avoir l'air cool. Tu vois que l'espèce de buzz pro-Legault pendant la pandémie n'existe plus. Il a beau dire n'importe quoi, plus personne ne l'écoute.»