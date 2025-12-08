Les médecins pourraient perdre 35% de leur salaire

Francis Vailles, chroniqueur économique à La Presse, a analysé l'impact de l'application de la Loi 2 sur la rémunération des médecins. Son enquête révèle une diminution de salaire significative pour quatre médecins de famille (toutes des femmes), confirmant une baisse variant de 23 à 35% selon les calculs validés par le ministère de la Santé.
Écoutez à ce sujet Francis Vailles au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
«C'est que les données ne sont pas à jour et les systèmes ne sont pas bien faits. Moi, je pense que c'est un gros problème et qu'il est trop rapide de faire appliquer la Loi 2 aussi rapidement. Il faudrait que cela se fasse progressivement, le temps qu'on s'ajuste sur le terrain et qu'on puisse identifier tous les écueils qui pourraient être propres à cette Loi 2. On pourra ainsi les corriger au fur et à mesure pour que tout le monde en bénéficie.»