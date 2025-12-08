Les médecins pourraient perdre 35% de leur salaire

Francis Vailles, chroniqueur économique à La Presse, a analysé l'impact de l'application de la Loi 2 sur la rémunération des médecins. Son enquête révèle une diminution de salaire significative pour quatre médecins de famille (toutes des femmes), confirmant une baisse variant de 23 à 35% selon les calculs validés par le ministère de la Santé.

