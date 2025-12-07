 Aller au contenu
Société

Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»

par 98.5

le 7 décembre 2025

Diminuer le télétravail des fonctionnaires?: «Il y a du pour et du contre!»
France-Élaine Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, propose une réforme de la fonction publique avec réduction de 5 000 postes sur deux ans et retour progressif au bureau. / BullRun / Adobe Stock

France-Élaine Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, propose une réforme de la fonction publique avec réduction de 5 000 postes sur deux ans et retour progressif au bureau. 

Est-ce une bonne idée? 

Écoutez le politologue Christian Dufour se pencher sur le sujet, dimanche, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque. 

«Il y a du pour et du contre! Quand j'essayais de voir les avantages et les inconvénients, je pense que le côté hybride va rester. Je ne pense pas que ça va devenir la règle de ramener tout le monde au travail, même si à Ottawa, c'est ce qu'on semble prêt préconiser. Parce que c'est clair que le télétravail, ça donne plus de flexibilité et plus de liberté pour concilier le travail et la famille.»

Christian Dufour

