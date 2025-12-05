 Aller au contenu
Coupe du monde 2026

La FIFA «à genoux» devant Trump: le sport travesti par la politique

Le Québec maintenant

le 5 décembre 2025 16:06

Philippe Cantin
Meeker Guerrier
C'est le grand jour du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026: un événement trop teinté par l'ingérence politique, aux dires de plusieurs.

On critique ainsi la FIFA de s'être pliée aux volontés de Donald Trump, craignant des déplacements de matchs ou des problèmes de visa pour les citoyens de certains pays, ce qui pourrait gâcher l'événement pour des communautés.

Sur le plan purement sportif, quelles nations s'affronteront et dans quels groupes?

Écoutez la chronique Esprit sportif de Meeker Guerrier où il brosse le portrait de la Coupe du monde 2026, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

