Réaction au témoignage de Stéphane Guay

Témoin de l’attentat du 6 décembre 1989 à l’École polytechnique, Stéphane Guay a été le premier à alerter le 911.

Dans un témoignage touchant dans le quotidien La Presse, il révèle se sentir coupable de ne pas avoir arrêté le tueur Marc Lépine.

La survivante de Polytechnique et secrétaire d'État à la nature dans le gouvernement Carney, Nathalie Provost a été «touchée» par le témoignage de Stéphane Guay.

