Transaction historique

Netflix tente d'acheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour 83 milliards de dollars.

Henry Arnault, explique que cette acquisition est motivée par la quête de franchises majeures qui manquent à la plateforme.

Si la transaction arrive à terme, des franchises telles que Game of Throne, Harry Potter et Superman, deviendraient la propriété de Netflix.

Écoutez le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec Maintenant.