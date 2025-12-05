 Aller au contenu
Transaction historique

Netflix veut s'offrir Warner Bros pour 83 Milliards de dollars

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 décembre 2025 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Netflix veut s'offrir Warner Bros pour 83 Milliards de dollars
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Netflix tente d'acheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour 83 milliards de dollars.

Henry Arnault, explique que cette acquisition est motivée par la quête de franchises majeures qui manquent à la plateforme.

Si la transaction arrive à terme, des franchises telles que Game of Throne, Harry Potter et Superman, deviendraient la propriété de Netflix.

Écoutez le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec Maintenant.

« Netflix deviendrait littéralement un monopole, la plus grosse plateforme mondiale en acquérant Warner. Ils seraient pratiquement impossible à arrêter. »

Henry Arnaud

