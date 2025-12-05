Le nouveau film avec Jean Dujardin, L'Homme qui rétrécit, est une adaptation du roman de Richard Matheson, déjà portée à l'écran en 1957.

Le film raconte l'histoire de Paul, un homme ordinaire qui, après un phénomène météorologique, commence à rapetisser jusqu'à devenir prisonnier de sa propre cave.

Jean Dujardin, qui incarne Paul aux côtés de Marie-Josée Croze, a dû relever un défi technique en jouant la majeure partie du temps seul devant un fond vert.

Il a expliqué que l'équipe technique était ses «yeux» et qu'il devait maintenir son émotion face à une technique «très lourde».

L'œuvre, qu'il qualifie de «road-movie fixe», est un film d'aventure teinté d'une profondeur philosophique sur la mortalité et la dignité de l'homme face à la perte.

