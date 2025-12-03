 Aller au contenu
Hockey
Défaite de 5-2

CH-Sénateurs: «Tkachuk faisait la pluie et le beau temps»

par 98.5

CH-Sénateurs: «Tkachuk faisait la pluie et le beau temps»
Le joueur des Sénateurs d'Ottawa, Brady Tkachuk, s'est démarqué lors du match contre le CH mardi au Centre Bell. / La Presse Canadienne

Les Canadiens de Montréal auraient certainement espéré un scénario différent lors de leur affrontement contre leur rival de section, les Sénateurs d’Ottawa. 

Même si le Tricolore a ouvert la marque, l’équipe ontarienne a répliqué avec quatre buts sans riposte, menant à une défaite de 5 à 2 mardi soir devant les partisans réunis au Centre Bell.

Les revirements ont été nombreux et la défense du CH n’a pas été à la hauteur. 

Écoutez Jean-Michel Bourque revenir sur cette défaite et partager les commentaires de l’entraîneur-chef Martin St-Louis au micro de Patrick Lagacé. 

Autres sujets abordés

  • Le CH reprend l’action dès mercredi soir alors que c’est au tour des Jets de Winnipeg de débarquer au Centre Bell;
  • Une autre belle victoire du Rocket de Laval;
  • Les matchs du lundi soir dans la LNH;
  • Alouettes de Montréal: Tyson Philbot s’entend pour deux ans avec l’équipe.

