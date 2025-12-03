Défaite de 5-2

Les Canadiens de Montréal auraient certainement espéré un scénario différent lors de leur affrontement contre leur rival de section, les Sénateurs d’Ottawa.
Même si le Tricolore a ouvert la marque, l’équipe ontarienne a répliqué avec quatre buts sans riposte, menant à une défaite de 5 à 2 mardi soir devant les partisans réunis au Centre Bell.
Les revirements ont été nombreux et la défense du CH n’a pas été à la hauteur.
Écoutez Jean-Michel Bourque revenir sur cette défaite et partager les commentaires de l’entraîneur-chef Martin St-Louis au micro de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- Le CH reprend l’action dès mercredi soir alors que c’est au tour des Jets de Winnipeg de débarquer au Centre Bell;
- Une autre belle victoire du Rocket de Laval;
- Les matchs du lundi soir dans la LNH;
- Alouettes de Montréal: Tyson Philbot s’entend pour deux ans avec l’équipe.