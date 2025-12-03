Défaite de 5-2

Les Canadiens de Montréal auraient certainement espéré un scénario différent lors de leur affrontement contre leur rival de section, les Sénateurs d’Ottawa.

Même si le Tricolore a ouvert la marque, l’équipe ontarienne a répliqué avec quatre buts sans riposte, menant à une défaite de 5 à 2 mardi soir devant les partisans réunis au Centre Bell.

Les revirements ont été nombreux et la défense du CH n’a pas été à la hauteur.

Écoutez Jean-Michel Bourque revenir sur cette défaite et partager les commentaires de l’entraîneur-chef Martin St-Louis au micro de Patrick Lagacé.

