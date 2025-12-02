Le ministre doit-il reculer?

Le projet de loi 3 visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail, comme les syndicats, continue de faire réagir.

Lundi, le député de Québec solidaire Alexandre Leduc a proposé au ministre du Travail Jean Boulet de scinder le projet de loi en deux afin de faire baisser les tensions. Selon lui, le volet sur les cotisations syndicales doit être remis.

Pendant ce temps, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes propose d’imposer les mêmes contraintes aux associations étudiantes.

Le ministre Jean Boulet doit-il revoir son projet de loi?

