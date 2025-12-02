 Aller au contenu
Politique
Le ministre doit-il reculer?

Réforme du régime syndical: «C’est revanchard de la part de la CAQ»

par 98.5

0:00
7:42

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 décembre 2025 09:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Réforme du régime syndical: «C’est revanchard de la part de la CAQ»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le projet de loi 3 visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail, comme les syndicats, continue de faire réagir. 

Lundi, le député de Québec solidaire Alexandre Leduc a proposé au ministre du Travail Jean Boulet de scinder le projet de loi en deux afin de faire baisser les tensions. Selon lui, le volet sur les cotisations syndicales doit être remis. 

Pendant ce temps, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes propose d’imposer les mêmes contraintes aux associations étudiantes. 

Le ministre Jean Boulet doit-il revoir son projet de loi?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi, au micro de Patrick Lagacé. 

«C’est revanchard de la part de la CAQ, mais il faut que ce soit réformé. La CAQ se venge d’une activité syndicale qui n’en finit plus.»

Luc Ferrandez

