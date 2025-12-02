Cellule de crise en itinérance

La Ville de Montréal a annoncé lundi l’ajout de 500 nouvelles places en halte-chaleur d’ici Noël. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une cellule de crise qui a été mise sur pied pour s’attaquer à l’enjeu de l’itinérance dans la métropole.

Les haltes-chaleur seront situées sur huit sites à travers cinq arrondissements.

Comment justifier l’emplacement de ces haltes-chaleur à la population alors que le phénomène «pas dans ma cour» est répandu? Ces haltes-chaleur sont aussi souvent critiquées par la population itinérante puisqu’elles comportent uniquement des chaises et non des lits.

Écoutez les explications de Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du dossier de l’itinérance, au micro de Patrick Lagacé.