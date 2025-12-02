Qui dit fin d’année, dit Revue et corrigée. La production fort attendue du Théâtre du Rideau Vert relève le défi depuis maintenant 20 ans de revenir sur les moments forts de la dernière année.
Écoutez Catherine Brisson qui a assisté à la production partager ses impressions au micro de Patrick Lagacé.
«C’est un tour de force de présenter une revue de l’année, de l’actualité, sur scène. On n’a pas le même budget que le Bye Bye, de faire le tri aussi sur ce qui a marqué, ce qui est pertinent, drôle. C’est un défi qui est immense et, dans l’ensemble, c’est assez bien relevé.»