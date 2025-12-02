Deux hommes ont été blessés à la suite d’une altercation survenue lundi soir dans le quartier Saint-Michel à Montréal.

Un homme de 50 ans a d’abord été retrouvé par les policiers vers 17h45 avec une blessure au haut du corps, possiblement causée par un objet tranchant.

30 minutes plus tard, un jeune de 15 ans a été localisé, lui aussi avec des blessures au haut du corps. Ce dernier est considéré comme le principal suspect.

Selon les premières informations, il pourrait s’agir d’une transaction pour un objet qui a mal tourné.

