Défaite cinglante du CH à Denver

Les Canadiens de Montréal ont subi une défaite cinglante de 7 à 2 face à l'Avalanche du Colorado qui arborait pour l'occasion l'uniforme des défunts Nordiques de Québec.
Écoutez le chroniqueur sportif Tony Marinaro discuter des performances du Tricolore, lundi, au micro de Patrick Lagacé.
Selon lui, le voyage de trois matchs en quatre soirs a été demandant pour les joueurs.
Les performances des nouveaux venus Alexandre Texier, Florian Xhekaj et Adam Engstrom ont également retenu l'attention.
«Trois matchs en moins de quatre jours. Un match le mercredi à 21 h 30 de l'Est, vendredi à 16 h de l'Est, samedi à 15 h de l'Est, en plus de jouer de l'altitude. Evidemment, ça n'a pas aidé. Si tu m'avais dit que les Canadiens allaient chercher quatre points sur six avant que le voyage débute, moi, je l'aurais pris.»