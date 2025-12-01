Défaite cinglante du CH à Denver

Les Canadiens de Montréal ont subi une défaite cinglante de 7 à 2 face à l'Avalanche du Colorado qui arborait pour l'occasion l'uniforme des défunts Nordiques de Québec.

Écoutez le chroniqueur sportif Tony Marinaro discuter des performances du Tricolore, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon lui, le voyage de trois matchs en quatre soirs a été demandant pour les joueurs.

Les performances des nouveaux venus Alexandre Texier, Florian Xhekaj et Adam Engstrom ont également retenu l'attention.