Société
Fausses promotions

Les chaînes d'épicerie trompent-elles les clients sur les prix?

par 98.5

0:00
5:43

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 décembre 2025 08:14

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Les chaînes d'épicerie trompent-elles les clients sur les prix?
Les rabais trompeurs à l'épicerie: une pratique courante dévoilée / Henry Saint John/ Adobe Stock

Une enquête des Coops de l'information révèle que les rabais annoncés dans les circulaires des grands détaillants (IGA, Maxi, Metro, Super C, Walmart) ne se reflètent pas toujours sur les étalages.

Sylvain Charlebois, non surpris, confirme que ces «fausses promotions» existent depuis longtemps et sont particulièrement choquantes, car elles touchent la nourriture.

Il insiste sur le fait que le meilleur recours pour le consommateur est de connaître les prix avant de quitter la maison.

En cas de disparité, le client peut demander à l'épicier d'honorer le prix annoncé, s'appuyant sur le Code d'exactitude de prix ou la nouvelle Loi sur la transparence des prix au Québec.

Le dernier recours est l'Office de la protection du consommateur.

Écoutez Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de science analytique en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, expliquer le tout, lundi. 

«Il n'y a rien qui bat le fait qu'on connaît nos prix avant d'arriver à l'épicerie.»

Sylvain Charlebois

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

