Une enquête des Coops de l'information révèle que les rabais annoncés dans les circulaires des grands détaillants (IGA, Maxi, Metro, Super C, Walmart) ne se reflètent pas toujours sur les étalages.

Sylvain Charlebois, non surpris, confirme que ces «fausses promotions» existent depuis longtemps et sont particulièrement choquantes, car elles touchent la nourriture.

Il insiste sur le fait que le meilleur recours pour le consommateur est de connaître les prix avant de quitter la maison.

En cas de disparité, le client peut demander à l'épicier d'honorer le prix annoncé, s'appuyant sur le Code d'exactitude de prix ou la nouvelle Loi sur la transparence des prix au Québec.

Le dernier recours est l'Office de la protection du consommateur.

