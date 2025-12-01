Paix et reconstruction de l'Ukraine

Un plan pour réintégrer l'économie russe dans le système mondial et s'enrichir grâce à la reconstruction de l'Ukraine aurait été discuté en parallèle des négociations de paix.

C'est ce que révèle une enquête du Wall Street Journal, qui fait état de négociations secrètes entre des hommes d'affaires proches de Donald Trump et des gens de l'entourage de Vladimir Poutine.

Selon Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, cette nouvelle est surprenante en ce sens que l'accord négocié ne servirait pas les intérêts des Américains dans leur ensemble, mais bien ceux d'une élite corporative proche de Donald Trump.

Écoutez l'expert de la chaire Raoul-Dandurand faire le point, lundi, à Lagacé le matin.



