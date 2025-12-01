 Aller au contenu
Paix et reconstruction de l'Ukraine

La garde rapprochée de Donald Trump aurait négocié directement avec la Russie

par 98.5

Lagacé le matin

le 1 décembre 2025 08:09

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
La garde rapprochée de Donald Trump aurait négocié directement avec la Russie
Donald Trump / (AP Photo/Alex Brandon)

Un plan pour réintégrer l'économie russe dans le système mondial et s'enrichir grâce à la reconstruction de l'Ukraine aurait été discuté en parallèle des négociations de paix.

C'est ce que révèle une enquête du Wall Street Journal, qui fait état de négociations secrètes entre des hommes d'affaires proches de Donald Trump et des gens de l'entourage de Vladimir Poutine.

Selon Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, cette nouvelle est surprenante en ce sens que l'accord négocié ne servirait pas les intérêts des Américains dans leur ensemble, mais bien ceux d'une élite corporative proche de Donald Trump.

Écoutez l'expert de la chaire Raoul-Dandurand faire le point, lundi, à Lagacé le matin.


 

«C’est comme si les intérêts américains, pas ceux de la nation, mais les très très proches corporatifs proches de Donald Trump, étaient en train de négocier avec la Russie sur comment ensemble ils peuvent se partager les ressources de l’Ukraine...» 

Guillaume Lavoie

