Résultats concrets pour la société d'État?

Cela fait maintenant un an que Santé Québec, la plus grosse société d’État de la province, est en activité.

L’an dernier, sa PDG Geneviève Biron disait vouloir redonner «pleinement confiance» aux Québécois dans leur système de santé.

Un an plus tard, est-ce le cas?

Écoutez Geneviève Biron, Maryse Poupart, respectivement PDG et VP Opérations de Santé Québec, en discuter avec Patrick Lagacé lundi.

Geneviève Biron et Maryse Poupart, affirment avoir obtenu des résultats concrets, tout en reconnaissant qu'il reste «beaucoup de travail à faire».

L'objectif principal de la création de Santé Québec était de regrouper 30 «silos» dans une seule organisation pour dépolitiser la santé et coordonner les services.

Toutefois, les dirigeantes sont confrontées à des questions sur l'accès aux soins de première ligne, l'engorgement des urgences et les fermetures de GMF liées à la Loi 2.