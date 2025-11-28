 Aller au contenu
Hockey
Premier trio, aux Amateurs de sports

Montembeault brille, Matheson signe: les clés du succès à long terme

par 98.5

0:00
46:21

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 novembre 2025 20:40

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

Montembeault brille, Matheson signe: les clés du succès à long terme
Le premier trio / Cogeco Média

À la suite de la victoire des Canadiens 4 à 1 sur les Golden Knights à Las Vegas vendredi après-midi, le Premier trio prend les ondes avec Mario Langlois. 

Le joueur invité, Guillaume Lefrançois, a souligné le bon travail de Cole Caufield. Il se pose une question sur une possible corrélation entre les performances de Samuel Montembeault et le volume de tir qu'il reçoit.  Il discute aussi de la formation à l’attaque des Canadiens, et plus précisément l’utilisation de Juraj Slafkovsky avec Ivan Demidov et Oliver Kapanen.  

Pour Tony Marinaro, l'étoile du match a été Samuel Montembeault: 30 arrêts sur 31 tirs. Il souligne aussi le quatrième anniversaire du départ de Marc Bergevin. 

Stéphane Waite parle aussi de l'importance de cette victoire pour Samuel Montembeault. 

Écoutez Premier trio, avec le joueur invité Guillaume Lefrançois de La Presse, vendredi soir, aux Amateurs de sports

La prolongation de contrat de Mike Matheson a été un sujet majeur: les analystes du Premier trio ont discuté du fait que Matheson a accepté un «rabais» sur son contrat.

Cette tendance, incluant les contrats de Hutson et d'autres joueurs, positionne le CH avec une flexibilité salariale incroyable.

Cogeco Média

Source: Cogeco Média

Vous aimerez aussi

Matheson, le héros inattendu: le défenseur le plus efficace de la LNH
Le hockey des Canadiens
Matheson, le héros inattendu: le défenseur le plus efficace de la LNH
0:00
8:58
«Il y a de la récupération dans cette histoire» -Philippe Cantin
La commission
«Il y a de la récupération dans cette histoire» -Philippe Cantin
0:00
3:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Place à la Classique du Nord de la NCAA
Rattrapage
Basketball
Place à la Classique du Nord de la NCAA
«On a toujours de la braise en dedans de nous» -Francis Lafrenière
Rattrapage
Un retour dans le ring après une longue absence
«On a toujours de la braise en dedans de nous» -Francis Lafrenière
Les Cowboys et les Packers s'imposent au Thanksgiving
Rattrapage
NFL
Les Cowboys et les Packers s'imposent au Thanksgiving
«Les Dieux du hockey étaient avec les Canadiens» -Antoine Roussel
Rattrapage
La victoire contre le Mammoth
«Les Dieux du hockey étaient avec les Canadiens» -Antoine Roussel
«C'est l'équivalent de recevoir une claque dans la face» -Aleck Brodeur
Rattrapage
L'utilisation des sels d'ammoniac
«C'est l'équivalent de recevoir une claque dans la face» -Aleck Brodeur
Les jeunes Ducks étonnent en début de saison
Rattrapage
Avec Carlsson et Gauthier
Les jeunes Ducks étonnent en début de saison
Une belle performance de Xavier Villeneuve
Rattrapage
Match des espoirs LCH-États-Unis
Une belle performance de Xavier Villeneuve
«Ça va être dix jours de célébration de hockey» -Mario Cecchini
Rattrapage
La coupe de la 55 de la LHJMQ
«Ça va être dix jours de célébration de hockey» -Mario Cecchini
Une ambiance plus légère chez le Tricolore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Une ambiance plus légère chez le Tricolore
«Le désavantage numérique en arrache» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Le désavantage numérique en arrache» -Dany Dubé
«On a une identité d'équipe qui est complètement différente» -Isabelle Ethier
Rattrapage
An 3 de la Victoire
«On a une identité d'équipe qui est complètement différente» -Isabelle Ethier
La nouvelle maturité des Sénateurs d'Ottawa
Rattrapage
Au troisième rang de leur section
La nouvelle maturité des Sénateurs d'Ottawa
«Une acquisition qui ne coûte rien avec le potentiel de frapper le jackpot»
Rattrapage
L'acquisition d'Alexandre Texier
«Une acquisition qui ne coûte rien avec le potentiel de frapper le jackpot»
«Je sens la confiance qu'ils ont envers moi» -Joshua Roy
Rattrapage
De retour avec le Rocket
«Je sens la confiance qu'ils ont envers moi» -Joshua Roy