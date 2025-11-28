Premier trio, aux Amateurs de sports

À la suite de la victoire des Canadiens 4 à 1 sur les Golden Knights à Las Vegas vendredi après-midi, le Premier trio prend les ondes avec Mario Langlois.

Le joueur invité, Guillaume Lefrançois, a souligné le bon travail de Cole Caufield. Il se pose une question sur une possible corrélation entre les performances de Samuel Montembeault et le volume de tir qu'il reçoit. Il discute aussi de la formation à l’attaque des Canadiens, et plus précisément l’utilisation de Juraj Slafkovsky avec Ivan Demidov et Oliver Kapanen.

Pour Tony Marinaro, l'étoile du match a été Samuel Montembeault: 30 arrêts sur 31 tirs. Il souligne aussi le quatrième anniversaire du départ de Marc Bergevin.

Stéphane Waite parle aussi de l'importance de cette victoire pour Samuel Montembeault.

Écoutez Premier trio, avec le joueur invité Guillaume Lefrançois de La Presse, vendredi soir, aux Amateurs de sports.

La prolongation de contrat de Mike Matheson a été un sujet majeur: les analystes du Premier trio ont discuté du fait que Matheson a accepté un «rabais» sur son contrat.

Cette tendance, incluant les contrats de Hutson et d'autres joueurs, positionne le CH avec une flexibilité salariale incroyable.