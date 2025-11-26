 Aller au contenu
Art de vivre
Discussion avec une psychologue

Quoi faire lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer?

par 98.5

0:00
15:06

Entendu dans

Radio textos

le 26 novembre 2025 11:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Quoi faire lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer?
Radio textos / Cogeco Média

Quoi faire, comment agir, lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer? Recevoir cette nouvelle peut être difficile, mais accompagner un proche de la bonne manière peut l'être également.

De quoi cette personne a-t-elle besoin? Quels gestes doit-on ou peut-on poser? Et à l'inverse, quels gestes et paroles doit-on éviter?

Écoutez la discussion à ce sujet avec Marie-Ève Pelland, psychologue au Département de radio-oncologie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, et Eléonore Turcotte, recherchiste au 98.5 qui a déjà reçu un diagnostic de cancer, à l'émission Radio Textos.

Vous aimerez aussi

Comment bien planifier sa croisière?
Signé Lévesque
Comment bien planifier sa croisière?
0:00
7:06
Dépression saisonnière: des solutions efficaces pour passer à travers l'hiver
Radio textos
Dépression saisonnière: des solutions efficaces pour passer à travers l'hiver
0:00
13:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Réforme syndicale: «On parle davantage de la forme que du fond du dossier»
Rattrapage
L'attitude de Picard envers Boulet
Réforme syndicale: «On parle davantage de la forme que du fond du dossier»
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Rattrapage
Ancien député du PQ
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
Rattrapage
Comment les «hackers» s'y sont-ils pris?
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
Rattrapage
Nouvelle loi sur la laïcité
«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué
Rattrapage
44% des Canadiens croient au paranormal
Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué
De plus en plus de repas remplacés par des collations
Rattrapage
Tendance en progression
De plus en plus de repas remplacés par des collations
La politique en crise: trahison, manque d'expérience et boules de cristal
Rattrapage
Rizqy, Marissal, QS, PQ...
La politique en crise: trahison, manque d'expérience et boules de cristal
«J'ai perdu deux personnes que j'aimais beaucoup par suicide»
Rattrapage
22 novembre: Journée des endeuillés par suicide
«J'ai perdu deux personnes que j'aimais beaucoup par suicide»
«Une relation atypique, il faut l'assumer parce qu'on le sait que ça paraît»
Rattrapage
Les couples avec une différence d’âge majeure
«Une relation atypique, il faut l'assumer parce qu'on le sait que ça paraît»
Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
Rattrapage
Mort d'une adolescente frappée par son autobus
Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
Lulu Hughes: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Rattrapage
Vidéo
Une grande voix du Québec
Lulu Hughes: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Regarder39:43Marie-Eve Tremblay
Coupert: un «assistant de magasinage» gratuit dans votre navigateur
Rattrapage
Un outil pour optimiser les achats en ligne
Coupert: un «assistant de magasinage» gratuit dans votre navigateur
Est-ce que votre crédit paie votre épicerie?
Rattrapage
Une tendance inquiétante
Est-ce que votre crédit paie votre épicerie?
Nouveau bulletin de Participaction: marchez-vous moins qu'avant?
Rattrapage
Les Canadiens de plus en plus sédentaires
Nouveau bulletin de Participaction: marchez-vous moins qu'avant?