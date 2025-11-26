Discussion avec une psychologue

Quoi faire, comment agir, lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer? Recevoir cette nouvelle peut être difficile, mais accompagner un proche de la bonne manière peut l'être également.

De quoi cette personne a-t-elle besoin? Quels gestes doit-on ou peut-on poser? Et à l'inverse, quels gestes et paroles doit-on éviter?

Écoutez la discussion à ce sujet avec Marie-Ève Pelland, psychologue au Département de radio-oncologie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, et Eléonore Turcotte, recherchiste au 98.5 qui a déjà reçu un diagnostic de cancer, à l'émission Radio Textos.