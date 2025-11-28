Un rêve à réaliser en 2026?

Le chroniqueur culturel Stéphane Leclair a abordé avec enthousiasme le début officiel de la période de Noël et la tournée de la chanteuse Isabelle Boulay.

La Québécoise est présentement en tournée pour une deuxième année consécutive avec un spectacle de Noël qui crée une «bulle de douceur» et offre du réconfort.

Isabelle Boulay, qui commence à écouter de la musique de Noël «dès que l'Halloween est passée», a expliqué que cette période lui permet de «créer des espaces un peu sacrés» et de «réfléchir à être avec les autres».

La chanteuse a révélé à notre chroniqueur qu'elle avait plusieurs projets pour 2026, dont celui de faire partie de la programmation du Festival de jazz de Montréal.

