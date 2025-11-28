 Aller au contenu
Société
Cafouillage dans le réseau de la santé

Listes d'attente: «Le rapport vient valider ce qu'on dit depuis longtemps»

par 98.5

0:00
7:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 novembre 2025 08:13

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Listes d'attente: «Le rapport vient valider ce qu'on dit depuis longtemps»
Le Dr Vincent Oliva commenter le rapport du Vérificateur général sur le cafouillage dans les listes d'attente. / Adobe Stock

Le rapport du Vérificateur général par intérim du Québec a confirmé les doutes concernant l'organisation des listes d'attente pour la médecine spécialisée.

Pour le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), ce rapport est une «surprise agréable parce que dans le fond, ça vient valider ce qu'on dit depuis longtemps».

Écoutez le Dr Vincent Oliva commenter le rapport du vérificateur général sur le cafouillage dans les listes d'attente, au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé

  • Concernant le bras de fer avec le gouvernement, les conditions ne sont «pas encore tout à fait réunies» pour une reprise formelle des négociations avec la FMSQ.

«Moi, ce que je ne veux pas, c'est m'embarquer dans une négociation avec le Conseil du trésor qui parle pour le gouvernement du Québec puis que, finalement, il change d'idée.»

Dr Vincent Oliva

Vous aimerez aussi

Accéder à la propriété: «Les premiers acheteurs doivent se faire aider»
Lagacé le matin
Accéder à la propriété: «Les premiers acheteurs doivent se faire aider»
0:00
4:54
Spécial «Chevelu» | L'énigme du vendredi 28 novembre
Lagacé le matin
Spécial «Chevelu» | L'énigme du vendredi 28 novembre
0:00
2:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«J'haïs ça les restaurants à partager» -Frédéric Labelle
Rattrapage
Les humeurs de fred
«J'haïs ça les restaurants à partager» -Frédéric Labelle
«J'ai l'impression que j'accepte un peu plus le monde sous une nouvelle posture»
Rattrapage
Album Plexus lunaire
«J'ai l'impression que j'accepte un peu plus le monde sous une nouvelle posture»
Le fédéral repousse des travaux sur le pont Jacques-Cartier à 2055
Rattrapage
Procrastination?
Le fédéral repousse des travaux sur le pont Jacques-Cartier à 2055
«Danielle Smith, une enragée finie, s'est fait un nouvel ami en Mark Carney»
Rattrapage
Un oléoduc dans l'Ouest du Canada
«Danielle Smith, une enragée finie, s'est fait un nouvel ami en Mark Carney»
Le Tricolore mis à l'épreuve dans l'Ouest
Rattrapage
Analyse de Dany Dubé
Le Tricolore mis à l'épreuve dans l'Ouest
«J'aimerais vraiment ça faire le Festival de jazz de Montréal» -Isabelle Boulay
Rattrapage
Un rêve à réaliser en 2026?
«J'aimerais vraiment ça faire le Festival de jazz de Montréal» -Isabelle Boulay
Abus de contraventions: «Qu'on annule tout ça, qu'on s'excuse publiquement»
Rattrapage
Police de Laval
Abus de contraventions: «Qu'on annule tout ça, qu'on s'excuse publiquement»
Tireur de Washington: «Il y a une opportunité politique pour Donald Trump»
Rattrapage
Les républicains vont instrumentaliser la tragédie
Tireur de Washington: «Il y a une opportunité politique pour Donald Trump»
Accéder à la propriété: «Les premiers acheteurs doivent se faire aider»
Rattrapage
10 ans d'épargne pour avoir la mise de fonds
Accéder à la propriété: «Les premiers acheteurs doivent se faire aider»
«Les libéraux environnementalistes se sentent trahis par Mark Carney»
Rattrapage
Démission de Steven Guilbeault
«Les libéraux environnementalistes se sentent trahis par Mark Carney»
«On n'a pas à transformer nos rues, nos trottoirs, nos parcs en lieux de culte»
Rattrapage
Laïcité 2.0
«On n'a pas à transformer nos rues, nos trottoirs, nos parcs en lieux de culte»
Les meilleures aubaines du Vendredi fou et les arnaques à éviter en ligne
Rattrapage
Les consommateurs sont au rendez-vous
Les meilleures aubaines du Vendredi fou et les arnaques à éviter en ligne
«Guilbeault a été obligé d'avaler plusieurs couleuvres depuis que Carney est PM»
Rattrapage
Il quitte le cabinet
«Guilbeault a été obligé d'avaler plusieurs couleuvres depuis que Carney est PM»
Un débat en français difficile pour les candidats à la chefferie du NPD
Rattrapage
Langue
Un débat en français difficile pour les candidats à la chefferie du NPD