Cafouillage dans le réseau de la santé

Le rapport du Vérificateur général par intérim du Québec a confirmé les doutes concernant l'organisation des listes d'attente pour la médecine spécialisée.

Pour le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), ce rapport est une «surprise agréable parce que dans le fond, ça vient valider ce qu'on dit depuis longtemps».

Écoutez le Dr Vincent Oliva commenter le rapport du vérificateur général sur le cafouillage dans les listes d'attente, au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé