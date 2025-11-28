Neutralité religieuse dans l’espace public

Un nouveau projet de loi sur la laïcité a été déposé jeudi par le ministre Jean-François Roberge.
Si la loi précédente encadrait la relation entre le citoyen et l'État, cette nouvelle version «tombe davantage dans le privé» et élargit l'interdiction des signes religieux dans le système d'éducation et même au-delà.
Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé, vendredi matin.
Autres sujets abordés
- La démission fracassante de Steven Guibeault;
- La détérioration de l'abordabilité des maisons unifamiliales au Québec en 10 ans;
- Le rapport du vérificateur général sur le «fouillis complet» des listes d'attente pour les spécialistes et les chirurgies;
- Débat à la chefferie du NPD;
- Grève à la STM.