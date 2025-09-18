Premier combat avec MVP

La Québécoise Kim Clavel se prépare pour un combat de boxe majeur contre Sol Cudos, le 27 septembre 2024 au Théâtre Saint-Denis, à Montréal, pour le titre mondial IBF des poids mouches, organisé par MVP Promotions, de Jake Paul.
Écoutez Kim Clavel parler de cet affrontement au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «J'aime être en camp d'entraînement», souligne Clavel;
- La préparation pour un championnat du monde: «C'est de se lever et de savoir que tu vas souffrir chaque matin»;
- L’importance de la discipline, de l’adaptation et du respect du plan de match;
- La nouvelle visibilité grâce à l’entente avec le groupe de Jake Paul: «Ce combat va m'ouvrir des portes».