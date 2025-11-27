Match des espoirs LCH-États-Unis

Deux Québécois issus de la LHJMQ ont pris part aux matchs des Espoirs canadiens et américains présentés en Alberta et diffusés sur les ondes du Réseau des sports.

Écoutez le descripteur de ces matchs, Stéphane Leroux, le spécialiste du hockey junior à RDS, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés