Hockey
Match des espoirs LCH-États-Unis

Une belle performance de Xavier Villeneuve

par 98.5 Sports

le 27 novembre 2025 19:38

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux
Xavier Villeneuve tente de se défaire de Parker Trottier, de l'équipe américaine. / PC/Jeff McIntosh

Deux Québécois issus de la LHJMQ ont pris part aux matchs des Espoirs canadiens et américains présentés en Alberta et diffusés sur les ondes du Réseau des sports.

Écoutez le descripteur de ces matchs, Stéphane Leroux, le spécialiste du hockey junior à RDS, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On parle des performances de Xavier Villeneuve et de Maddox Dagenais;
  • Une victoire américaine après prolongation
  • On discute de la Coupe de la 55, un nouveau tournoi impliquant Shawinigan, Drummondville, Victoriaville et Sherbrooke à l’hippodrome de Trois-Rivières.

