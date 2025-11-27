 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

«Le désavantage numérique en arrache» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

le November 27, 2025 7:03 PM

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
«Le désavantage numérique en arrache» -Dany Dubé
Les Canadiens assiégés dans leur territoire. / AP/Tyler Tate

Les Canadiens de Montréal ont remporté un deuxième match de suite en arrachant une victoire de 4-3, mercredi, au Mammoth de l'Utah.

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens au 98.5, Dany Dubé, commenter ce match en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le bon langage corporel de Jakub Dobes;
  • Patineur fluide, Adam Engstrom va peut-être obtenir l'occasion de jouer avec Lane Hutson;
  • Un excellent match de Zachary Bolduc et une belle complémentarité avec Suzuki et Caufield;
  • «Le désavantage numérique du Tricolore en arrache»;
  • Engstrom éventuellement en désavantage numérique?

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

