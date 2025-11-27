Les Canadiens de Montréal ont remporté un deuxième match de suite en arrachant une victoire de 4-3, mercredi, au Mammoth de l'Utah.
Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens au 98.5, Dany Dubé, commenter ce match en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le bon langage corporel de Jakub Dobes;
- Patineur fluide, Adam Engstrom va peut-être obtenir l'occasion de jouer avec Lane Hutson;
- Un excellent match de Zachary Bolduc et une belle complémentarité avec Suzuki et Caufield;
- «Le désavantage numérique du Tricolore en arrache»;
- Engstrom éventuellement en désavantage numérique?