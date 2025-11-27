Il y a deux catégories de personnes lors des fêtes de famille : la première arrive avec les jeux de société et la deuxième essaie d’en saisir les règles pour avoir du fun le plus vite possible.

Bonne nouvelle pour ces deux groupes : le 8e Salon du jeu de société se tiendra au Marché Bonsecours à Montréal, du 28 au 30 novembre. Vous pourrez tester les jeux, vous faire expliquer les règlements et rencontrer les créateurs.

Assez emballant comme concept participatif, c'est l’endroit parfait pour dénicher les meilleures idées de cadeaux de Noël.

Écoutez Simon Vigneault, organisateur du Salon du jeu de société et directeur général de Ludopolis, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés