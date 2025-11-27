 Aller au contenu
Société
Salon du jeu de société

La popularité grandissante des jeux de société

par 98.5

0:00
7:31

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 novembre 2025 16:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La popularité grandissante des jeux de société
Une version actuelle du jeu de Monopoly. / AP/Richard Drew

Il y a deux catégories de personnes lors des fêtes de famille : la première arrive avec les jeux de société et la deuxième essaie d’en saisir les règles pour avoir du fun le plus vite possible.

Bonne nouvelle pour ces deux groupes : le 8e Salon du jeu de société se tiendra au Marché Bonsecours à Montréal, du 28 au 30 novembre. Vous pourrez tester les jeux, vous faire expliquer les règlements et rencontrer les créateurs.

Assez emballant comme concept participatif, c'est l’endroit parfait pour dénicher les meilleures idées de cadeaux de Noël.

Écoutez Simon Vigneault, organisateur du Salon du jeu de société et directeur général de Ludopolis, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Plus de 200 tables et une cinquantaine d’animateurs seront présents sur place;
  • On parle de la popularité croissante des jeux de société et l’émergence de jeux hybrides;
  • L’importance des cafés spécialisés et des bibliothèques, ainsi que la diversité des jeux adaptés à tous les groupes.

