Accord entre Mark Carney et Danielle Smith

Mark Carney et la première ministre de l'Alberta Danielle Smith ont signé un protocole d’entente à Calgary, jeudi, pour la construction d’un oléoduc vers la Colombie-Britannique financé par le secteur privé.

Cet accord exempte également l’Alberta de certaines normes environnementales en échange d’efforts de captation des émissions pétrolières.

Écoutez Patrick Bonin, député bloquiste de Repentigny et porte-parole en matière d’Environnement et changements climatiques, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.