Accord entre Mark Carney et Danielle Smith

Mark Carney et la première ministre de l'Alberta Danielle Smith ont signé un protocole d’entente à Calgary, jeudi, pour la construction d’un oléoduc vers la Colombie-Britannique financé par le secteur privé.
Cet accord exempte également l’Alberta de certaines normes environnementales en échange d’efforts de captation des émissions pétrolières.
Écoutez Patrick Bonin, député bloquiste de Repentigny et porte-parole en matière d’Environnement et changements climatiques, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est évident, c'est l'abandon des objectifs de lutte climatique au Canada. C'est un gouvernement qui continue dans la même lignée: plus de pétrole et plus de gaz depuis qu'il est arrivé. C'est pas juste un projet de pipeline, on parle de 1,4 million de barils par jour. Évidemment, ça, ça amène une augmentation massive de la production de pétrole des sables bitumineux, qui est un des plus polluants au monde. »