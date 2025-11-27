Un documentaire se penche sur la question

La médecin de famille Isabelle Gaston est au cœur d’un documentaire intitulé Inoffensifs, mes implants? qui sera diffusé sur Radio-Canada.

Elle y aborde les risques et le manque d'information concernant les implants mammaires. Elle révèle avoir elle-même vécu un malaise après son opération et insiste sur l'importance du consentement éclairé pour les femmes qui envisagent cette chirurgie.

Dre Gaston insiste sur le fait que le documentaire ne vise pas à décourager le recours aux implants, mais à informer les femmes des risques et des complications.

Elle explique que, tout comme une personne peut être allergique à un chat, le système immunitaire peut réagir à la présence de l'implant, causant divers symptômes ou un «rejet».

Dans son propre cas, elle n'avait jamais pensé que ses implants pouvaient être la cause de ses malaises jusqu'à ce qu'elle entende d'autres témoignages et constate que ses problèmes se sont atténués après le retrait des implants.