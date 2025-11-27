Sous la loupe

Des employés municipaux ont détruit par erreur un campement d’itinérants, lundi soir à Montréal-Nord.

La mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, a assuré à Lagacé le matin que des options seront offertes pour aider les victimes de cette erreur.

Les sans-abris, sous le choc, ont ainsi perdu leur maigre possession, dont de la nourriture.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez concernant le démantèlement sauvage de ce campement et les solutions que la nouvelle mairesse de la Ville, Soraya Martinez Ferrada, pourrait mettre de l'avant.