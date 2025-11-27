Le campement Charleroi à Montréal-Nord a été démantelé lundi dernier parce que les employés municipaux auraient démantelé le «mauvais tas», selon ce qu'explique la mairesse de l'arrondissement, Christine Black.

Elle mentionne qu'il y aurait eu un malentendu sur ce qui devait être «nettoyé» et qu'il n'y avait pas de personnes en situation d'itinérance sur le site au moment du démantèlement.

Écoutez la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, préciser sa pensée, jeudi matin, au micro de Patrick Lagacé.

«De mon côté, il y a une tolérance pour leur présence», précise Christine Black.

La situation demeure toutefois épineuse sur le terrain entre les personnes qui ont perdu leur chez-soi et les employés de la Ville.