Programme intensif de traitement des dépendances

Dès le 1er décembre, la Maison Jean Lapointe et la Maison du Père lancent un projet pilote qui permettra à environ 35 hommes en situation d’itinérance d’accéder gratuitement au programme de traitement intensif lié aux dépendances.

Écoutez Anne Élizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, jeudi, à Lagacé le matin.

Le programme intensif, d'une durée de 21 à 28 jours, permettra ainsi aux participants de se concentrer sur leur thérapie, car leurs problèmes de logement et autres enjeux administratifs seront gérés par la Maison du Père.

Mme Lapointe souligne qu'il est très difficile pour les personnes en situation d'itinérance de se concentrer sur les outils de la thérapie, car elles sont préoccupées par ce qu'elles feront en sortant.

Elle insiste sur le fait que l'accompagnement pour les questions administratives est crucial, puisque la «carte d'assurance maladie pas renouvelée» peut devenir un «casse-tête pour le commun des mortels».

En ayant un toit assuré en sortant, les chances de maintenir l'abstinence et de bénéficier pleinement du traitement sont augmentées.