Économie
Combien coûte-t-elle?

«La taxe carbone touche davantage les ménages à faible revenu»

par 98.5

0:00
8:13

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 novembre 2025 07:46

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

L'Institut du Québec a calculé la taxe carbone, une taxe dite «invisible».

Pour une famille possédant une voiture classique à essence, la facture s'élève à 259 dollars par année, indique Marie-Eve Fournier, chroniqueuse économique.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Eve Fournier commenter le sujet, jeudi, à l'émission Lagacé le matin.

Il est calculé que la taxe carbone coûte en moyenne 10 sous par litre d'essence et a un impact sur le prix des meubles, des vêtements, etc.

Marie-Eve Fournier estime que même si l'objectif est noble, la taxe carbone touche plus les personnes à faible revenu que la TPS et la TVQ, par exemple.

Selon elle, alors que les Québécois paient la taxe carbone, le gouvernement «alimente le cynisme» en voulant transférer 1,8 million de dollars du Fonds vert vers le Fonds des générations.

Autres sujets abordés

  • Costco vend maintenant des billets de loterie. Est-ce que ça rend le jeu plus banal que dans les dépanneurs, les centres commerciaux, les épiceries?;
  • Deux entreprises américaines s’installent à Montréal en deux semaines en raison des mesures de Trump. 

