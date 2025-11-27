Combien coûte-t-elle?

L'Institut du Québec a calculé la taxe carbone, une taxe dite «invisible».

Pour une famille possédant une voiture classique à essence, la facture s'élève à 259 dollars par année, indique Marie-Eve Fournier, chroniqueuse économique.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Eve Fournier commenter le sujet, jeudi, à l'émission Lagacé le matin.

Il est calculé que la taxe carbone coûte en moyenne 10 sous par litre d'essence et a un impact sur le prix des meubles, des vêtements, etc.

Marie-Eve Fournier estime que même si l'objectif est noble, la taxe carbone touche plus les personnes à faible revenu que la TPS et la TVQ, par exemple.

Selon elle, alors que les Québécois paient la taxe carbone, le gouvernement «alimente le cynisme» en voulant transférer 1,8 million de dollars du Fonds vert vers le Fonds des générations.

