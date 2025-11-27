Sondage dévastateur pour le chef libéral

La crise au Parti libéral du Québec (PLQ) prend de l'ampleur avec la rencontre de la députée Marwah Rizqy par l'Unité permanente anticorruption (UPAC), tandis qu'un nouveau sondage révèle que le chef Pablo Rodriguez est en chute libre dans l'opinion publique.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.