Un nouveau sondage qui fait mal au PLQ

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez, semble tirer son parti vers le bas.

C'est du moins ce qui ressort d'un nouveau sondage Pallas Data-Qc125-L'Actualité, mené après les événements qui ont conduit à l'éjection de Marwah Rizqy, comme cheffe parlementaire du PLQ¸.

Alors que le Parti libéral obtient un score de 25 % dans les intentions de vote, son chef Pablo Rodriguez peine à obtenir 13 pour cent d'impressions positives des électeurs.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé jeudi matin.