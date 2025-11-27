Un nouveau sondage qui fait mal au PLQ

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez, semble tirer son parti vers le bas.
C'est du moins ce qui ressort d'un nouveau sondage Pallas Data-Qc125-L'Actualité, mené après les événements qui ont conduit à l'éjection de Marwah Rizqy, comme cheffe parlementaire du PLQ¸.
Alors que le Parti libéral obtient un score de 25 % dans les intentions de vote, son chef Pablo Rodriguez peine à obtenir 13 pour cent d'impressions positives des électeurs.
Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé jeudi matin.
«Ce sondage-là, ça fait mal au Parti libéral du Québec. Vous avez un nouveau chef, il devrait y avoir une Pablomanie. Pas de son, pas d'image. L'arrivée de Pablo Rodriguez, c'est un arbre qui est tombé dans la forêt.
Autres sujets abordés
- Démantèlement «sauvage» d'un campement de sans-abri à Montréal-Nord;
- Tragédie à Hong Kong: un incendie dans un complexe de huit tours d'habitation fait des dizaines de morts;
- École Bedford: des enseignants vont perdre leur brevet.