L'attaquant Joshua Roy est de retour avec le Rocket de Laval, lui qui a fait deux séjours avec les Canadiens jusqu'ici, disputant trois rencontres.

Écoutez Joshua Roy commenter son début de saison au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Comment l'attaquant âgé de 22 ans vit-il ses aller-retour entre Montréal et Laval? Trouve-t-il cela difficile?

«C'est dur de s'habituer, mais ça fait partie d'être un joueur de hockey. Il faut que tu sois prêt, peu importe les circonstances. Et puis il faut que tu t'adaptes assez rapidement.»

De son propre aveu, Roy avait noté l'an dernier lors de ses rappels qu'il lui manquait des atouts pour demeurer dans la Ligue nationale. Qu'en pense-t-il aujourd'hui.

«Il m'en manque encore beaucoup. La LNH, il faut que tu sois un excellent joueur. Il faut retourner à Laval avec une bonne attitude pour continuer à travailler».

