L'attaquant Joshua Roy est de retour avec le Rocket de Laval, lui qui a fait deux séjours avec les Canadiens jusqu'ici, disputant trois rencontres.
Écoutez Joshua Roy commenter son début de saison au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Comment l'attaquant âgé de 22 ans vit-il ses aller-retour entre Montréal et Laval? Trouve-t-il cela difficile?
«C'est dur de s'habituer, mais ça fait partie d'être un joueur de hockey. Il faut que tu sois prêt, peu importe les circonstances. Et puis il faut que tu t'adaptes assez rapidement.»
De son propre aveu, Roy avait noté l'an dernier lors de ses rappels qu'il lui manquait des atouts pour demeurer dans la Ligue nationale. Qu'en pense-t-il aujourd'hui.
«Il m'en manque encore beaucoup. La LNH, il faut que tu sois un excellent joueur. Il faut retourner à Laval avec une bonne attitude pour continuer à travailler».
Les sujets discutés
- Comment il évalue ses trois matchs à Montréal? «J'ai aimé ma rapidité d'exécution, mon échec avant, mais il faut continuer à le travailler»;
- Son été au gym l'a aidé: «100% une différence»;
- Il a tissé une belle relation avec Pascal Vincent;
- «Si tu connais un mauvais match, il ne se gênera pas pour te le dire. Il est très honnête»;
- Ses objectifs: «Je veux mettre les bouchées doubles»;
- Il évoluera avec Beck et Mesar en fin de semaine;
- Le travail de David Reinbacher à Laval depuis son retour de blessure;
- Comment remplacer Florian Xhekaj à Laval: «Ça va être une job d'équipe».