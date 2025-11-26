Il évolue désormais dans la NCAA

Justin Poirier, l'ancien joueur du Drakkar de Baie-Comeau de la LHJMQ, a choisi de poursuivre sa carrière à l’Université du Maine, en NCAA, après avoir été repêché par les Hurricanes de la Caroline.
Écoutez Mario Langlois prendre des nouvelles de Justin Poirier qui vit une toute nouvelle expérience aux États-Unis.
Les sujets discutés
- Le choc culturel de vivre seul dans un autre pays;
- L'aide de sa famille pour les tâches quotidiennes;
- Son adaptation aux différences de calibre entre la NCAA et la LHJMQ: «La vitesse de jeu était plus rapide, les gars, plus gros et plus matures. Ça a été un ajustement, et là, j'ai un bon début de saison»;
- Le calendrier en beaucoup plus court dans la NCAA;
- Son suivi régulier avec l’organisation des Hurricanes;
- Son choix d’étudier en affaire, tout en visant une carrière professionnelle en hockey.