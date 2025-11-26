Théodore prédit deux gains en trois matchs

Pour sa chronique hebdomadaire, Mario Langlois joint José Théodore aux États-Unis, à l'aube du long week-end du Thankskiving.
Écoutez José Théodore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Et même en cette période de réjouissances, Théodore n'est pas prêt à offrir le pardon à tout le monde.
«Je ne suis pas prêt à pardonner Bruce Boudreau», dit-il.
Les sujets discutés
- Une victoire qui a fait du bien contre les Maple Leafs avant un voyage de trois rencontres;
- Le périple tombe bien pour les joueurs des Canadiens, notamment les gardiens;
- Théodore prédit deux victoires en trois matchs pour le Tricolore: «On va chercher, minimum, deux victoires sur trois. J'ai vraiment confiance, parce que les bonnes séquences se suivent»;
- L'importance - pour Florian Xhekaj - de ne pas oublier comment jouer de la bonne manière, avec son identité;
- On discute des forces de Florian Xhekaj;
- Théodore livre une anecdote sur l'importance de répliquer durant les matchs suite à un contact: «C'est vraiment important»;
- Le traitement qu'attendent les recrues: porter les sacs ou dépenser 10 000 $ au souper des recrues.