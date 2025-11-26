Don monétaire et don de temps des Québécois

Un sondage récent place le Québec à l'avant-dernier rang canadien pour les dons monétaires, avec plus du tiers des Québécois n'ayant pas fait de don aux œuvres de charité ces cinq dernières années.

Nicolas Duvernois explique que les Québécois sont généreux en temps et en matériel, ce qui n'est pas comptabilisé dans les statistiques.

