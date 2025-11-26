 Aller au contenu
Société
Don monétaire et don de temps des Québécois

La philanthropie: sommes-nous «cheap»?

par 98.5

0:00
25:47

Entendu dans

Radio textos

le 26 novembre 2025 10:04

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
La philanthropie: sommes-nous «cheap»?
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Un sondage récent place le Québec à l'avant-dernier rang canadien pour les dons monétaires, avec plus du tiers des Québécois n'ayant pas fait de don aux œuvres de charité ces cinq dernières années.

Nicolas Duvernois explique que les Québécois sont généreux en temps et en matériel, ce qui n'est pas comptabilisé dans les statistiques.

Écoutez Dans l'œil de Nicolas Duvernois, avec le PDG de Duvernois Esprits créatifs, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

Autre sujet abordé: 

  • La cryogénisation: un riche homme chinois qui a fait congeler sa femme mourante à -196 °C pour une durée de 30 ans, dans l'espoir de trouver un remède à son cancer.

Vous aimerez aussi

Réforme Boulet: «Ce qu'on reproche au ministre, c'est de faire de l'ingérence»
Le Québec maintenant
Réforme Boulet: «Ce qu'on reproche au ministre, c'est de faire de l'ingérence»
0:00
7:24
Le DGEQ s'intéresse à une discussion impliquant Marwah Rizqy
Le Québec maintenant
Le DGEQ s'intéresse à une discussion impliquant Marwah Rizqy
0:00
8:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Top 10 des jeux à offrir en cadeau!
Rattrapage
Hockey Superstar, la boulette et Luc Langevin
Top 10 des jeux à offrir en cadeau!
Quoi faire lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer?
Rattrapage
Discussion avec une psychologue
Quoi faire lorsqu'on apprend qu'un proche a un cancer?
Réforme syndicale: «On parle davantage de la forme que du fond du dossier»
Rattrapage
L'attitude de Picard envers Boulet
Réforme syndicale: «On parle davantage de la forme que du fond du dossier»
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Rattrapage
Ancien député du PQ
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
Rattrapage
Comment les «hackers» s'y sont-ils pris?
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
Rattrapage
Nouvelle loi sur la laïcité
«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué
Rattrapage
44% des Canadiens croient au paranormal
Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué
De plus en plus de repas remplacés par des collations
Rattrapage
Tendance en progression
De plus en plus de repas remplacés par des collations
La politique en crise: trahison, manque d'expérience et boules de cristal
Rattrapage
Rizqy, Marissal, QS, PQ...
La politique en crise: trahison, manque d'expérience et boules de cristal
«J'ai perdu deux personnes que j'aimais beaucoup par suicide»
Rattrapage
22 novembre: Journée des endeuillés par suicide
«J'ai perdu deux personnes que j'aimais beaucoup par suicide»
«Une relation atypique, il faut l'assumer parce qu'on le sait que ça paraît»
Rattrapage
Les couples avec une différence d’âge majeure
«Une relation atypique, il faut l'assumer parce qu'on le sait que ça paraît»
Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
Rattrapage
Mort d'une adolescente frappée par son autobus
Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
Lulu Hughes: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Rattrapage
Vidéo
Une grande voix du Québec
Lulu Hughes: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Regarder39:43Marie-Eve Tremblay
Coupert: un «assistant de magasinage» gratuit dans votre navigateur
Rattrapage
Un outil pour optimiser les achats en ligne
Coupert: un «assistant de magasinage» gratuit dans votre navigateur