L'attitude de Picard envers Boulet

L'attitude de Magali Picard (FTQ) refusant de serrer la main du ministre Jean Boulet a été jugée «improfessionnelle» par l'ex-dirigeant syndical Marc Ranger.

Il estime que cette action a détourné le débat sur le projet de loi 3 concernant la réforme du régime syndical et l’introduction de cotisations facultatives.

Marc Ranger, ex-président du Syndicat canadien de la fonction publique, critique le projet de loi, jugeant qu'il va trop loin, car il «attaque vraiment les fondements de l'action syndicale», soulignant que le ministre devrait plutôt être influencé par des arguments rationnels expliquant comment les délais de consultation et la cotisation facultative risquent de créer d'énormes litiges et des conflits.

Marie-Eve Tremblay demande aussi aux auditeurs: êtes-vous tannés de l’attitude des syndicats?

