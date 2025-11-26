 Aller au contenu
Société
L'attitude de Picard envers Boulet

Réforme syndicale: «On parle davantage de la forme que du fond du dossier»

par 98.5

0:00
20:36

Entendu dans

Radio textos

le 26 novembre 2025 10:53

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Réforme syndicale: «On parle davantage de la forme que du fond du dossier»
Radio textos / Cogeco Média

L'attitude de Magali Picard (FTQ) refusant de serrer la main du ministre Jean Boulet a été jugée «improfessionnelle» par l'ex-dirigeant syndical Marc Ranger.

Il estime que cette action a détourné le débat sur le projet de loi 3 concernant la réforme du régime syndical et l’introduction de cotisations facultatives.

Marc Ranger, ex-président du Syndicat canadien de la fonction publique, critique le projet de loi, jugeant qu'il va trop loin, car il «attaque vraiment les fondements de l'action syndicale», soulignant que le ministre devrait plutôt être influencé par des arguments rationnels expliquant comment les délais de consultation et la cotisation facultative risquent de créer d'énormes litiges et des conflits.

Marie-Eve Tremblay demande aussi aux auditeurs: êtes-vous tannés de l’attitude des syndicats?

Écoutez l'ex-président du Syndicat canadien de la fonction publique, Marc Ranger, donner son avis, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Moi, j'ai jamais vu un projet de loi qui va aussi loin et qui attaque vraiment les fondements de l'action syndicale.»

Marc Ranger

