Manquements concernant sa localisation

La nageuse canadienne Penny Oleksiak a écopé mardi d'une suspension de deux ans par l'Agence mondiale antidopdage.
L'organisation a indiqué que c'est en raison de trois manquements à ses obligations de localisation entre octobre 2024 et juin 2025.
Écoutez l'ancien plongeur Alexandre Despatie discuter de cette suspension et des obligations de localisation avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé.
«Que ça se soit passé trois fois en dedans d'un an, c'est sûr que c'est hyper questionnable. Il ne faut pas assumer qu'elle essaie de se sauver, mais c'est définitivement une énorme négligence.»
La Torontoise de 25 ans est l'athlète olympique féminine canadienne la plus médaillée. Alexandre Despatie souligne que cette décision «met le doute dans la tête de tout le monde» concernant l'utilisation de substances interdites et que maintenant, «c'est de ça qu'on va se rappeler».
Penny Oleksiak ne pourra pas compétitionner avant le 14 juillet 2027.