Manquements concernant sa localisation

La nageuse canadienne Penny Oleksiak a écopé mardi d'une suspension de deux ans par l'Agence mondiale antidopdage.

L'organisation a indiqué que c'est en raison de trois manquements à ses obligations de localisation entre octobre 2024 et juin 2025.

Écoutez l'ancien plongeur Alexandre Despatie discuter de cette suspension et des obligations de localisation avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé.