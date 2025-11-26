 Aller au contenu
Manquements concernant sa localisation

Penny Oleksiak suspendue: «C'est définitivement une énorme négligence»

par 98.5

0:00
6:23

le 26 novembre 2025 09:10

Penny Oleksiak suspendue: «C'est définitivement une énorme négligence»
La nageuse canadienne Penny Oleksiak a écopé mardi d'une suspension de deux ans par l'Agence mondiale antidopdage. / La Presse Canadienne

La nageuse canadienne Penny Oleksiak a écopé mardi d'une suspension de deux ans par l'Agence mondiale antidopdage.

L'organisation a indiqué que c'est en raison de trois manquements à ses obligations de localisation entre octobre 2024 et juin 2025.

Écoutez l'ancien plongeur Alexandre Despatie discuter de cette suspension et des obligations de localisation avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé. 

«Que ça se soit passé trois fois en dedans d'un an, c'est sûr que c'est hyper questionnable. Il ne faut pas assumer qu'elle essaie de se sauver, mais c'est définitivement une énorme négligence.» 

Alexandre Despatie

La Torontoise de 25 ans est l'athlète olympique féminine canadienne la plus médaillée. Alexandre Despatie souligne que cette décision «met le doute dans la tête de tout le monde» concernant l'utilisation de substances interdites et que maintenant, «c'est de ça qu'on va se rappeler».

Penny Oleksiak ne pourra pas compétitionner avant le 14 juillet 2027. 

