Pas de Visa, pas d'Amazon, pas de Microsoft...

Des milliers d'individus, souvent des ripous, sont visés par des sanctions économiques et bancaires par les États-Unis à travers le monde.

Mais ce qui est particulièrement troublant, c'est que des sanctions ont récemment visé un juge français, un procureur et une juge canadienne de la Cour pénale internationale (CPI).

Écoutez la professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et spécialiste en droit pénal international, Fannie Lafontaine, faire le point mercredi à Lagacé le matin.

Elle explique que ces personnes sont punies par les autorités américaines pour avoir «tout simplement fait leur job»

Les sanctions visant les individus impliqués dans des enquêtes de la CPI ont pour objectif d'intimider les acteurs de la cour et de la société civile qui travaillent sur des dossiers sensibles.