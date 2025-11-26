Le film Les Furies sort en salle le 28 novembre prochain. Cette comédie sportive québécoise au féminin, la première du genre, porte sur une équipe de hockey féminin amateur qui se voit perdre son temps de glace à l'aréna de Waterloo.

Refusant de baisser les bras, les joueuses décident de mettre en place une ligue de roller derby dans le sous-sol de l'église.

Écoutez la critique du film de Catherine Brisson lors de sa chronique à l'émission Lagacé le matin, mercredi.