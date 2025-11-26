Le film Les Furies sort en salle le 28 novembre prochain. Cette comédie sportive québécoise au féminin, la première du genre, porte sur une équipe de hockey féminin amateur qui se voit perdre son temps de glace à l'aréna de Waterloo.
Refusant de baisser les bras, les joueuses décident de mettre en place une ligue de roller derby dans le sous-sol de l'église.
Écoutez la critique du film de Catherine Brisson lors de sa chronique à l'émission Lagacé le matin, mercredi.
«La comparaison, je sais qu'elle est facile à faire, mais c'est un peu comme Les Boys, mais en version féminine. Mais là s'arrêtent les comparaisons. [...] Moi, j'ai beaucoup aimé l'esprit de gang. Je trouve ça beau de voir à l'écran une ligue sportive féminine.»