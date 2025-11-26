 Aller au contenu
Arts et spectacles
Comédie sportive québécoise

Film Les Furies: «J'ai beaucoup aimé l'esprit de gang»

par 98.5

0:00
4:32

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 novembre 2025 06:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le film Les Furies sort en salle le 28 novembre prochain. Cette comédie sportive québécoise au féminin, la première du genre, porte sur une équipe de hockey féminin amateur qui se voit perdre son temps de glace à l'aréna de Waterloo. 

Refusant de baisser les bras, les joueuses décident de mettre en place une ligue de roller derby dans le sous-sol de l'église.

Écoutez la critique du film de Catherine Brisson lors de sa chronique à l'émission Lagacé le matin, mercredi. 

 

«La comparaison, je sais qu'elle est facile à faire, mais c'est un peu comme Les Boys, mais en version féminine. Mais là s'arrêtent les comparaisons. [...] Moi, j'ai beaucoup aimé l'esprit de gang. Je trouve ça beau de voir à l'écran une ligue sportive féminine.»

Catherine Brisson

