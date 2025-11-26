Un homme de 70 ans qui a écopé d'une peine de prison de 26 ans pour avoir tenté de tuer son ex-conjointe et deux policiers veut retrouver une semi-liberté alors qu'il n'a purgé que le tiers de sa peine.
Robert de L'Étoile s'est présenté mardi devant la Commission des libérations conditionnelles. Il tente d'obtenir l'autorisation d'aller en maison de transition.
Écoutez Bénédicte Lebel, qui a assisté à son audience, parler de ce dossier au micro de Patrick Lagacé.
«Ce qu'il a dit devant les commissaires, c'est qu'il fait du progrès, il fait un suivi avec un psychologue depuis plusieurs années. Il a admis qu'il a pu être jaloux et contrôlant. Disons que ç’a été difficile de lui faire dire ça. [...] Même 11 ans après les faits, il n’admet toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Moi j'ai constaté que souvent il se pose en victime.»
Bénédicte Lebel partage également le témoignage de Maryse, la victime de Robert de L'Étoile.
Pour connaître l'histoire complète de Maryse, écoutez le balado «La nuit où j'ai failli mourir».