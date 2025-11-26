Un homme de 70 ans qui a écopé d'une peine de prison de 26 ans pour avoir tenté de tuer son ex-conjointe et deux policiers veut retrouver une semi-liberté alors qu'il n'a purgé que le tiers de sa peine.

Robert de L'Étoile s'est présenté mardi devant la Commission des libérations conditionnelles. Il tente d'obtenir l'autorisation d'aller en maison de transition.

Écoutez Bénédicte Lebel, qui a assisté à son audience, parler de ce dossier au micro de Patrick Lagacé.