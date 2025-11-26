 Aller au contenu
Justice et faits divers
Robert de L'Étoile

Il veut sortir de prison au tiers de sa peine après avoir tenté de tuer son ex

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 novembre 2025 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un homme de 70 ans qui a écopé d'une peine de prison de 26 ans pour avoir tenté de tuer son ex-conjointe et deux policiers veut retrouver une semi-liberté alors qu'il n'a purgé que le tiers de sa peine. 

Robert de L'Étoile s'est présenté mardi devant la Commission des libérations conditionnelles. Il tente d'obtenir l'autorisation d'aller en maison de transition.

Écoutez Bénédicte Lebel, qui a assisté à son audience, parler de ce dossier au micro de Patrick Lagacé.

«Ce qu'il a dit devant les commissaires, c'est qu'il fait du progrès, il fait un suivi avec un psychologue depuis plusieurs années. Il a admis qu'il a pu être jaloux et contrôlant. Disons que ç’a été difficile de lui faire dire ça. [...] Même 11 ans après les faits, il n’admet toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Moi j'ai constaté que souvent il se pose en victime.»

Bénédicte Lebel

Bénédicte Lebel partage également le témoignage de Maryse, la victime de Robert de L'Étoile.

Pour connaître l'histoire complète de Maryse, écoutez le balado «La nuit où j'ai failli mourir». 

