Hockey
Arrivée d'Adam Engstrom à Montréal

«Je pense que lui, il est prêt pour la Ligue nationale» -Dany Dubé

«Je pense que lui, il est prêt pour la Ligue nationale» -Dany Dubé
Le défenseur Adam Engstrom. / PC/Graham Hughes

Les Canadiens de Montréal ont rappelé du Rocket de l'année le défenseur Adam Engstrom ces derniers jours. Une décision appréciée par Dany Dubé, l'analyste des Canadiens de Montréal au 98.5.

Écoutez Dany Dubé se pencher sur l'arrivée d'Engstrom avec les Canadiens et sur d'autres sujets entourant l'équipe avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Dubé heureux de l'arrivée d'Engstrom pour une meilleure gestion de rondelle sur les sorties de zone et dans le territoire; 
  • «Je pense que lui, il est prêt pour la Ligue nationale et il apporte de la profondeur»;
  • «Guhle n'est pas prêt. Le Canadien ne va pas échanger un défenseur actuellement»;
  • Gestion de la rondelle: Engstrom va faire mieux que Xhekaj et Struble;
  • «Florian Xhekaj va jouer à Montréal, mais je ne pense pas qu'il a la possibilité de monter très haut dans l'alignement dans la hiérarchie des joueurs.»
  • Les Canadiens ont acquis Texier pour jouer en désavantage numérique;
  • «Cole Caufield n'a pas marqué un but en avantage numérique depuis le début du mois de novembre».
  • Jake Evans ne joue pas bien.

