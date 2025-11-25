Arrivée d'Adam Engstrom à Montréal

Les Canadiens de Montréal ont rappelé du Rocket de l'année le défenseur Adam Engstrom ces derniers jours. Une décision appréciée par Dany Dubé, l'analyste des Canadiens de Montréal au 98.5.

Écoutez Dany Dubé se pencher sur l'arrivée d'Engstrom avec les Canadiens et sur d'autres sujets entourant l'équipe avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés