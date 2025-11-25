Une parité exceptionnelle dans la LNH

Les Canadiens de Montréal feront face au Mammoth de l'Utah, mardi, à Salt Lake City, quelques semaines après après avoir vaincu la formation au Centre Bell.
Mais le pachyderme de l'Utah se porte bien actuellement. L'équipe d'André Tourigny a vaincu les Golden Knights de Las Vegas 5-1, dimanche.
Écoutez l'entraîneur-chef du Mammoth Anré Tourigny au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le Mammoth continue de s'améliorer selon Tourigny;
- La parité des équipes est remarquable, de nos jours
- «La marge entre les équipes n’aura jamais été aussi mince»
- On discute de la progression de Logan Cooley qui a inscrit 4 buts contre les Golden Knights
- On discute de la gestion des gardiens et de la précision accrue des statistiques de lancers;
- La difficulté des sélections pour Équipe Canada.