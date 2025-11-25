 Aller au contenu
Une parité exceptionnelle dans la LNH

«La marge entre les équipes n’aura jamais été aussi mince» -André Tourigny

par 98.5 Sports

le 25 novembre 2025

Mario Langlois
Mario Langlois
L'entraîneur André Tourigny derrière le banc du Mammoth. / AP/Melissa Majchrzak

Les Canadiens de Montréal feront face au Mammoth de l'Utah, mardi, à Salt Lake City, quelques semaines après après avoir vaincu la formation au Centre Bell.

Mais le pachyderme de l'Utah se porte bien actuellement. L'équipe d'André Tourigny a vaincu les Golden Knights de Las Vegas 5-1, dimanche.

Écoutez l'entraîneur-chef du Mammoth Anré Tourigny au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le Mammoth continue de s'améliorer selon Tourigny;
  • La parité des équipes est remarquable, de nos jours
  • «La marge entre les équipes n’aura jamais été aussi mince»
  • On discute de la progression de Logan Cooley qui a inscrit 4 buts contre les Golden Knights
  • On discute de la gestion des gardiens et de la précision accrue des statistiques de lancers;
  • La difficulté des sélections pour Équipe Canada.

