Une parité exceptionnelle dans la LNH

Les Canadiens de Montréal feront face au Mammoth de l'Utah, mardi, à Salt Lake City, quelques semaines après après avoir vaincu la formation au Centre Bell.

Mais le pachyderme de l'Utah se porte bien actuellement. L'équipe d'André Tourigny a vaincu les Golden Knights de Las Vegas 5-1, dimanche.

Écoutez l'entraîneur-chef du Mammoth Anré Tourigny au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés