 Aller au contenu
Sports
S'est-elle dopée ou pas?

La nageuse olympienne Penny Oleksiak suspendue pour deux ans

par 98.5

0:00
9:31

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 novembre 2025 16:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La nageuse olympienne Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
La nageuse olympienne, Penny Oleksiak / La Presse Canadienne / Adrian Wyld

La nageuse canadienne Penny Oleksiak, détentrice de quatre médailles olympiques, a été suspendue pour les deux prochaines années en raison de lacunes au niveau des règles antidopages.

Qu'est-ce que cela signifie? L'athlète s'est-elle vraiment dopée?

Écoutez la Dre Christiane Ayotte, spécialiste antidopage et ex-directrice du laboratoire de l’Institut Armand Frappier de Laval, expliquer le tout, au micro de Philippe Cantin, mardi.

«On ne sait pas ce qui s'est passé dans ce cas. On ne sait pas pour quelle raison c'est arrivé. On parle d'une athlète de niveau international qui est bien entourée, qui avait des entraîneurs qui avaient un système autour d'elle, qui a dû être contactée et qui a, somme toute, laissé aller.»

La Dre Christiane Ayotte

Vous aimerez aussi

«Le lavage de linge sale en famille a vraiment donné des résultats»
Signé Lévesque
«Le lavage de linge sale en famille a vraiment donné des résultats»
0:00
4:09
Première impression réussie pour Florian Xhekaj
Le Québec maintenant
Première impression réussie pour Florian Xhekaj
0:00
4:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
On parle de l'an 3 de la Victoire
Rattrapage
Hockey féminin
On parle de l'an 3 de la Victoire
Patrice Bernier: du sport à l'entrepreneuriat
Rattrapage
Transition réussie
Patrice Bernier: du sport à l'entrepreneuriat
Que retenir de la mise à jour économique du ministre Girard?
Rattrapage
Mise à jour d'Eric Girard
Que retenir de la mise à jour économique du ministre Girard?
Comment réconcilier les demandes de l'Ukraine et de la Russie?
Rattrapage
Accord de paix en vue?
Comment réconcilier les demandes de l'Ukraine et de la Russie?
«L'accord Carney-Smith, c'est comme complètement renier l'héritage de Trudeau»
Rattrapage
Entente entre Ottawa et l'Alberta
«L'accord Carney-Smith, c'est comme complètement renier l'héritage de Trudeau»
3e lien: «Ce dossier-là, c'est le contraire de la rigueur»
Rattrapage
Reprise des travaux à l'ASSNAT
3e lien: «Ce dossier-là, c'est le contraire de la rigueur»
Une nouvelle voie réservée de 15 km : vraiment utiles?
Rattrapage
Autoroute des Laurentides
Une nouvelle voie réservée de 15 km : vraiment utiles?
«C'est pour permettre aux femmes de prendre une décision éclairée»
Rattrapage
Documentaire Inoffensifs, mes implants?
«C'est pour permettre aux femmes de prendre une décision éclairée»
«Il y en a qui avaient plus le sourire que d'autres»
Rattrapage
Retour à ASSNAT après une semaine mouvementée
«Il y en a qui avaient plus le sourire que d'autres»
«Pour l'Université McGill, ce sera des jours meilleurs pour les années à venir»
Rattrapage
L'Université McGill élimine 25 équipe sportives
«Pour l'Université McGill, ce sera des jours meilleurs pour les années à venir»
Pluie artificielle: une solution à la sécheresse?
Rattrapage
Technique utilisée en Iran
Pluie artificielle: une solution à la sécheresse?
Le film «Furies»: La comédie du temps des fêtes
Rattrapage
Un long métrage à roulettes
Le film «Furies»: La comédie du temps des fêtes
«Les tarifs de Trump ont fait moins mal qu'escompté»
Rattrapage
Mise à jour économique d'Éric Girard
«Les tarifs de Trump ont fait moins mal qu'escompté»
Novembre, le mois de la littératie financière
Rattrapage
Éducation financière
Novembre, le mois de la littératie financière