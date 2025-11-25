S'est-elle dopée ou pas?

La nageuse canadienne Penny Oleksiak, détentrice de quatre médailles olympiques, a été suspendue pour les deux prochaines années en raison de lacunes au niveau des règles antidopages.
Qu'est-ce que cela signifie? L'athlète s'est-elle vraiment dopée?
Écoutez la Dre Christiane Ayotte, spécialiste antidopage et ex-directrice du laboratoire de l’Institut Armand Frappier de Laval, expliquer le tout, au micro de Philippe Cantin, mardi.
«On ne sait pas ce qui s'est passé dans ce cas. On ne sait pas pour quelle raison c'est arrivé. On parle d'une athlète de niveau international qui est bien entourée, qui avait des entraîneurs qui avaient un système autour d'elle, qui a dû être contactée et qui a, somme toute, laissé aller.»