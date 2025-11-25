S'est-elle dopée ou pas?

La nageuse canadienne Penny Oleksiak, détentrice de quatre médailles olympiques, a été suspendue pour les deux prochaines années en raison de lacunes au niveau des règles antidopages.

Qu'est-ce que cela signifie? L'athlète s'est-elle vraiment dopée?

Écoutez la Dre Christiane Ayotte, spécialiste antidopage et ex-directrice du laboratoire de l’Institut Armand Frappier de Laval, expliquer le tout, au micro de Philippe Cantin, mardi.