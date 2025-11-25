Les cotisations au RRQ et au RQAP abaissées

La mise à jour économique du gouvernement du Québec a été présentée mardi matin par le ministre des Finances, Eric Girard.

Il a annoncé une réduction des cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) entre autres. Le ministre a aussi fait savoir qu'il procéderait au transfert de 1,8 milliard de dollars du Fonds vert au Fonds des générations.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le tour de l'actualité, mardi, dans La commission.

