Politique provinciale
Les cotisations au RRQ et au RQAP abaissées

Mise à jour des finances publiques du Québec: «On retrouve la marque de Girard»

Entendu dans

La commission

le 25 novembre 2025 12:17

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Mise à jour des finances publiques du Québec: «On retrouve la marque de Girard»
La commission / Cogeco Média

La mise à jour économique du gouvernement du Québec a été présentée mardi matin par le ministre des Finances, Eric Girard.

Il a annoncé une réduction des cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) entre autres. Le ministre a aussi fait savoir qu'il procéderait au transfert de 1,8 milliard de dollars du Fonds vert au Fonds des générations.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le tour de l'actualité, mardi, dans La commission.

Autres sujets abordés

  • L'ex-député de Québec solidaire, Vincent Marissal, fera-t-il le saut au Parti québécois?
  • Le Conseil du patronat et des chambres de commerce réagissent à la mise à jour économique d'Eric Girard

