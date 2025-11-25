Ancien député du PQ

Est-ce que la sortie d'une personnalité politique peut influencer votre opinion lorsqu'il est question de la souveraineté du Québec?
C'est la question que se pose l'animatrice de Radio Textos, Marie-Eve Tremblay alors que l'ancien député du Parti québécois, Claude Charron, a déclaré à Radio-Canada qu'il était en faveur d'un troisième référendum.
Écoutez Louis Aucoin, président chez Aucoin Stratégie et communication, discuter de l'impact que peut avoir une telle sortie publique.
«On l'aime Claude Charron, il a un immense capital de sympathie parce que les gens reconnaissent quelque chose en lui. [...] Donc, quand il parle, il y a des gens qui se reconnaissent dans ce qu'il dit.»