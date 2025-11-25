Ancien député du PQ

Est-ce que la sortie d'une personnalité politique peut influencer votre opinion lorsqu'il est question de la souveraineté du Québec?

C'est la question que se pose l'animatrice de Radio Textos, Marie-Eve Tremblay alors que l'ancien député du Parti québécois, Claude Charron, a déclaré à Radio-Canada qu'il était en faveur d'un troisième référendum.

Écoutez Louis Aucoin, président chez Aucoin Stratégie et communication, discuter de l'impact que peut avoir une telle sortie publique.