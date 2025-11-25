 Aller au contenu
Politique provinciale
Ancien député du PQ

Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»

par 98.5

0:00
14:05

Entendu dans

Radio textos

le 25 novembre 2025 12:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Est-ce que la sortie d'une personnalité politique peut influencer votre opinion lorsqu'il est question de la souveraineté du Québec?

C'est la question que se pose l'animatrice de Radio Textos, Marie-Eve Tremblay alors que l'ancien député du Parti québécois, Claude Charron, a déclaré à Radio-Canada qu'il était en faveur d'un troisième référendum.

Écoutez Louis Aucoin, président chez Aucoin Stratégie et communication, discuter de l'impact que peut avoir une telle sortie publique. 

«On l'aime Claude Charron, il a un immense capital de sympathie parce que les gens reconnaissent quelque chose en lui. [...] Donc, quand il parle, il y a des gens qui se reconnaissent dans ce qu'il dit.»

Louis Aucoin

Vous aimerez aussi

DG du Québec à New York: 2,6 M$ en fonds publics pour une nouvelle cuisine
La commission
DG du Québec à New York: 2,6 M$ en fonds publics pour une nouvelle cuisine
0:00
1:25
Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves
La commission
Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves
0:00
11:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
Rattrapage
Comment les «hackers» s'y sont-ils pris?
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
Rattrapage
Nouvelle loi sur la laïcité
«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué
Rattrapage
44% des Canadiens croient au paranormal
Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué
De plus en plus de repas remplacés par des collations
Rattrapage
Tendance en progression
De plus en plus de repas remplacés par des collations
La politique en crise: trahison, manque d'expérience et boules de cristal
Rattrapage
Rizqy, Marissal, QS, PQ...
La politique en crise: trahison, manque d'expérience et boules de cristal
«J'ai perdu deux personnes que j'aimais beaucoup par suicide»
Rattrapage
22 novembre: Journée des endeuillés par suicide
«J'ai perdu deux personnes que j'aimais beaucoup par suicide»
«Une relation atypique, il faut l'assumer parce qu'on le sait que ça paraît»
Rattrapage
Les couples avec une différence d’âge majeure
«Une relation atypique, il faut l'assumer parce qu'on le sait que ça paraît»
Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
Rattrapage
Mort d'une adolescente frappée par son autobus
Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
Lulu Hughes: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Rattrapage
Vidéo
Une grande voix du Québec
Lulu Hughes: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Regarder39:43Marie-Eve Tremblay
Coupert: un «assistant de magasinage» gratuit dans votre navigateur
Rattrapage
Un outil pour optimiser les achats en ligne
Coupert: un «assistant de magasinage» gratuit dans votre navigateur
Est-ce que votre crédit paie votre épicerie?
Rattrapage
Une tendance inquiétante
Est-ce que votre crédit paie votre épicerie?
Nouveau bulletin de Participaction: marchez-vous moins qu'avant?
Rattrapage
Les Canadiens de plus en plus sédentaires
Nouveau bulletin de Participaction: marchez-vous moins qu'avant?
Palmarès d'écoles: «C'est plus qu'inutile, c'est de la désinformation»
Rattrapage
Pertinence remise en question
Palmarès d'écoles: «C'est plus qu'inutile, c'est de la désinformation»
Évolution des mœurs: la crise de la masculinité selon Stéphane Crête
Rattrapage
Vulnérabilité masculine
Évolution des mœurs: la crise de la masculinité selon Stéphane Crête