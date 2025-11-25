 Aller au contenu
Société
Nouvelle loi sur la laïcité

«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay

par 98.5

0:00
38:01

Entendu dans

Radio textos

le 25 novembre 2025 11:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
Le ministre Jean-François Roberge présentera ce jeudi son nouveau projet de loi sur la laïcité / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Le débat sur la laïcité au Québec est relancé. Après la loi 21, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, présentera ce jeudi un nouveau projet de loi sur la laïcité.

Ce dernier pourrait interdire les signes religieux à l'école, du primaire à l'université, y compris chez les étudiants et étudiantes. Les prières dans les espaces publics, ainsi que les signes religieux dans les publicités du gouvernement seraient également prohibés.

Écoutez Alain Pronkin, chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, décortiquer le tout au micro de Marie-Ève Tremblay.

«Les débats qu'on va avoir existent déjà en Europe, en France, depuis au moins dix ans. Et là même en France, t'as l'interdiction du voile pour tous les professeurs et pour tous les enfants dans les écoles primaires et secondaires.»

Alain Pronkin, chroniqueur spécialisé en actualité religieuse

Marie-Ève Tremblay, elle, explique qu'elle «ne voit pas nécessairement les voiles comme quelqu'un qui porte une cagoule en plein été», en référence à une comparaison faite par un auditeur sur nos ondes.

Alain Pronkin et Marie-Ève Tremblay discutent également avec Javier Larouche, 19 ans, qui fréquente l'église Good News Chapel depuis quelques années et qui observe une montée de la religion chez les jeunes.

«Des proches, des amis de mes parents, mes frères même aussi, ils pensaient que j'étais en psychose religieuse.»

Javier Larouche, jeune pratiquant catholique

Vous aimerez aussi

Spécial «Chevelu» | L'énigme du mardi 25 novembre
Lagacé le matin
Spécial «Chevelu» | L'énigme du mardi 25 novembre
0:00
1:45
Shein et Temu: des produits qui ne respectent pas les normes de sécurité
Lagacé le matin
Shein et Temu: des produits qui ne respectent pas les normes de sécurité
0:00
6:20

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Rattrapage
Ancien député du PQ
Claude Charron en faveur d'un 3e référendum: «Ça alimente la conversation»
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
Rattrapage
Comment les «hackers» s'y sont-ils pris?
Des radios québécoises victimes de cyberattaques racistes
Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué
Rattrapage
44% des Canadiens croient au paranormal
Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué
De plus en plus de repas remplacés par des collations
Rattrapage
Tendance en progression
De plus en plus de repas remplacés par des collations
La politique en crise: trahison, manque d'expérience et boules de cristal
Rattrapage
Rizqy, Marissal, QS, PQ...
La politique en crise: trahison, manque d'expérience et boules de cristal
«J'ai perdu deux personnes que j'aimais beaucoup par suicide»
Rattrapage
22 novembre: Journée des endeuillés par suicide
«J'ai perdu deux personnes que j'aimais beaucoup par suicide»
«Une relation atypique, il faut l'assumer parce qu'on le sait que ça paraît»
Rattrapage
Les couples avec une différence d’âge majeure
«Une relation atypique, il faut l'assumer parce qu'on le sait que ça paraît»
Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
Rattrapage
Mort d'une adolescente frappée par son autobus
Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
Lulu Hughes: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Rattrapage
Vidéo
Une grande voix du Québec
Lulu Hughes: l'amour inconditionnel et la résilience après trois cancers
Regarder39:43Marie-Eve Tremblay
Coupert: un «assistant de magasinage» gratuit dans votre navigateur
Rattrapage
Un outil pour optimiser les achats en ligne
Coupert: un «assistant de magasinage» gratuit dans votre navigateur
Est-ce que votre crédit paie votre épicerie?
Rattrapage
Une tendance inquiétante
Est-ce que votre crédit paie votre épicerie?
Nouveau bulletin de Participaction: marchez-vous moins qu'avant?
Rattrapage
Les Canadiens de plus en plus sédentaires
Nouveau bulletin de Participaction: marchez-vous moins qu'avant?
Palmarès d'écoles: «C'est plus qu'inutile, c'est de la désinformation»
Rattrapage
Pertinence remise en question
Palmarès d'écoles: «C'est plus qu'inutile, c'est de la désinformation»
Évolution des mœurs: la crise de la masculinité selon Stéphane Crête
Rattrapage
Vulnérabilité masculine
Évolution des mœurs: la crise de la masculinité selon Stéphane Crête