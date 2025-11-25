Nouvelle loi sur la laïcité

Le débat sur la laïcité au Québec est relancé. Après la loi 21, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, présentera ce jeudi un nouveau projet de loi sur la laïcité.
Ce dernier pourrait interdire les signes religieux à l'école, du primaire à l'université, y compris chez les étudiants et étudiantes. Les prières dans les espaces publics, ainsi que les signes religieux dans les publicités du gouvernement seraient également prohibés.
Écoutez Alain Pronkin, chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, décortiquer le tout au micro de Marie-Ève Tremblay.
«Les débats qu'on va avoir existent déjà en Europe, en France, depuis au moins dix ans. Et là même en France, t'as l'interdiction du voile pour tous les professeurs et pour tous les enfants dans les écoles primaires et secondaires.»
Marie-Ève Tremblay, elle, explique qu'elle «ne voit pas nécessairement les voiles comme quelqu'un qui porte une cagoule en plein été», en référence à une comparaison faite par un auditeur sur nos ondes.
Alain Pronkin et Marie-Ève Tremblay discutent également avec Javier Larouche, 19 ans, qui fréquente l'église Good News Chapel depuis quelques années et qui observe une montée de la religion chez les jeunes.
«Des proches, des amis de mes parents, mes frères même aussi, ils pensaient que j'étais en psychose religieuse.»