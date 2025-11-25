Nouvelle loi sur la laïcité

Le débat sur la laïcité au Québec est relancé. Après la loi 21, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, présentera ce jeudi un nouveau projet de loi sur la laïcité.

Ce dernier pourrait interdire les signes religieux à l'école, du primaire à l'université, y compris chez les étudiants et étudiantes. Les prières dans les espaces publics, ainsi que les signes religieux dans les publicités du gouvernement seraient également prohibés.

Écoutez Alain Pronkin, chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, décortiquer le tout au micro de Marie-Ève Tremblay.