La Ville de Trois-Rivières sera bientôt l'hôte de la Coupe de la 55, une première dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.
Les quatre équipes qui croisent cette autoroute - les Tigres de Victoriaville, les Cataractes de Shawinigan, les Voltigeurs de Drummondville et le Phoenix de Sherbrooke - s'affronteront pour remporter les grands honneurs.
Écoutez Mario Cecchini, commissaire de la LHJMQ, en discuter avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et l'animateur Patrick Lagacé.
«C'est une question de mettre du piquant et de l'intérêt dans une saison qui va du mois de septembre jusqu'au mois de mai. C'est une première pour nous en termes de coupe et j'espère que ça va faire des petits dans les autres divisions. Au niveau du spectacle, on peut parler d'un ''happening''.»
La Coupe de la 55, une sorte de classique hivernale de la LHJMQ, aura lieu du 28 novembre au 7 décembre.