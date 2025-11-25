Classique hivernale de la LHJMQ

La Ville de Trois-Rivières sera bientôt l'hôte de la Coupe de la 55, une première dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.

Les quatre équipes qui croisent cette autoroute - les Tigres de Victoriaville, les Cataractes de Shawinigan, les Voltigeurs de Drummondville et le Phoenix de Sherbrooke - s'affronteront pour remporter les grands honneurs.

Écoutez Mario Cecchini, commissaire de la LHJMQ, en discuter avec le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque et l'animateur Patrick Lagacé.